ГУР підтвердило, що окупанти використовують Starlink на фронті

Використання Starlink на фронті. Фото: Wondering-coder

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що Росія використовує системи супутникового зв'язку Starlink на фронті. Аналіз аудіоперехоплення показує, що інтернет-доступ було організовано за допомогою встановлення терміналів Starlink.

Про це повідомляє ГУР із посиланням на аудіоперехоплення окупантів у неділю, 11 лютого.

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Відомство дізналося, що систему супутникового зв'язку було встановлено у складі 83-ї окремої десантно-штурмової бригади РФ у Донецькій області, неподалік Кліщіївки та Андріївки.

"Так-так, зробили, вони додаток встановили, всім пояснив, Starlink. Працює, інтернет є", — каже окупант.

"По мостах інтернет є?" — запитує інший російський солдат.

"Так, мостами є", — відповів військовий.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися повідомлення про те, що Росія купує та застосовує на фронті супутникові зв'язкові термінали Starlink від компанії SpaceX. Ймовірно, ці поставки здійснюються до Росії через Об'єднані Арабські Емірати.

Невдовзі представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив цю інформацію.