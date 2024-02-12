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В ГУР рассказали, как будут бороться с использованием россиянами систем Starlink

12 февраля 2024 17:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ГУР рассказали, как будут бороться с использованием россиянами систем Starlink
Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Главном управлении разведки Министерства обороны приступили к работе над нейтрализацией контрабандных терминалов спутниковой связи Starlink, которые использует на фронте российская армия.

Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона 12 февраля.

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По словам Юсова, терминалы попали в Россию из-за нелегального параллельного импорта (контрабанды) через третьи страны.

"Мы не будем называть конкретные страны, и информация эта нуждается в уточнении, но Starlink в свободной продаже на территории РФ на открытых онлайн-площадках", — заявил он.

Спикер добавил, что по состоянию на сегодняшний день использование Starlink в российской армии на линии фронта стало действительно более усовершенствованным, чем в прошлом. Также он добавил, что продажу таких систем России официально не прокомментировал никто.

"То есть на данные устройства, девайсы, оккупанты делают ставку. Поэтому да, конечно, ведется работа по нейтрализации этой угрозы. Мы сейчас эти детали раскрывать не будем", — заявил спикер ГУР.

Армия России использует Starlink — что известно

Напомним, что недавно в сети появилась информация о закупке Россией терминалов Starlink через Объединенные Арабские Эмираты. Впоследствии в ГУР была подтверждена эта информация.

Слухи привлекли внимание владельца компании SpaceX Илона Маска. Изобретатель-бизнесмен заявил, что слова о продаже терминалов российским военнослужащим "категорически ложные" из-за того, что в компании не подтверждали прямые или посреднические поставки Starlink в страну агрессора.

российские войска
Украина
Starlink
война в Украине
ГУР

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