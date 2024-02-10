Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow У ГУР розповіли, чи справді окупанти використовують Starlink на фронті arrow

У ГУР розповіли, чи справді окупанти використовують Starlink на фронті

10 лютого 2024 22:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР розповіли, чи справді окупанти використовують Starlink на фронті
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Американське видання Defense One повідомило, що російські окупанти використовують супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив цю інформацію.

Про це Андрій Юсов сказав для LIGA.net у суботу, 10 лютого.

Читайте також:

Використання росіянами Starlink в Україні

"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами цих пристроїв. Це починає набирати системного характеру", — розповів Юсов.

За словами одного зі співрозмовників Defense One, бійці ЗСУ вперше виявили використання окупантами пристроїв, підключених до супутника, декілька місяців тому. Інше джерело повідомило, що динаміка використання зростає.

"Безпосередньо зараз російські війська, схоже, використовують десятки терміналів Starlink на довгому фронті. Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити", — сказав один зі співрозмовників.

SpaceX 8 лютого заявило, що не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими.

"SpaceX ніколи не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання до РФ. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони брешуть своїм клієнтам", — наголосили у компанії.

Нагадаємо, у мережі поширюється інформація про те, що Росія почала закуповувати і використовувати на фронті термінали супутникового зв'язку Starlink компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX. Поставки в РФ, імовірно, здійснюються через ОАЕ.

Також ми писали, що американський бізнесмен Ілон Маск прокоментував інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна журналісту Такеру Карлсону. Зокрема, він звернув увагу на міркування про використання Сполученими Штатами Америки долара "як зброї".

війна
розвідка
Україна
окупанти
Starlink
ГУР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

9 лютого 2024

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі