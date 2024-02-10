У ГУР розповіли, чи справді окупанти використовують Starlink на фронті

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Американське видання Defense One повідомило, що російські окупанти використовують супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив цю інформацію.

Про це Андрій Юсов сказав для LIGA.net у суботу, 10 лютого.

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"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами цих пристроїв. Це починає набирати системного характеру", — розповів Юсов.

За словами одного зі співрозмовників Defense One, бійці ЗСУ вперше виявили використання окупантами пристроїв, підключених до супутника, декілька місяців тому. Інше джерело повідомило, що динаміка використання зростає.

"Безпосередньо зараз російські війська, схоже, використовують десятки терміналів Starlink на довгому фронті. Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити", — сказав один зі співрозмовників.

SpaceX 8 лютого заявило, що не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими.

"SpaceX ніколи не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання до РФ. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони брешуть своїм клієнтам", — наголосили у компанії.

Нагадаємо, у мережі поширюється інформація про те, що Росія почала закуповувати і використовувати на фронті термінали супутникового зв'язку Starlink компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX. Поставки в РФ, імовірно, здійснюються через ОАЕ.

Також ми писали, що американський бізнесмен Ілон Маск прокоментував інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна журналісту Такеру Карлсону. Зокрема, він звернув увагу на міркування про використання Сполученими Штатами Америки долара "як зброї".