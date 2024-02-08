Росіян запідозрили у використанні Starlink на фронті — соцмережі

Система Starlink. Ілюстративне фото: Geeky NG

У мережі поширюється інформація про те, що Росія почала закуповувати і використовувати на фронті термінали супутникового зв'язку Starlink компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX. Поставки в РФ, імовірно, здійснюються через ОАЕ.

Про це повідомив український військовий під нікнеймом "Солдат удачі" в соцмережі X у четвер, 8 лютого.

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"Ну що, тепер не паритет. І це правда, вже бачимо їх старлінки. Чесно, думав вони раніше це зроблять", — написав він.

За словами користувача соцмережі під нікнеймом "Serg", системи Starlink, які отримали російські окупанти, вже активно використовуються на тимчасово окупованих територіях України.

Скриншот дописів з соцмережі X

"Поштучно давно возили, а тут вийшла інфа, що почали масово завозити активовані. Працюють тільки в Україні (Донбас — Крим), але ж роблять підміну GPS положення", — додав користувач соцмережі.

Скриншот допису з соцмережі X

Що таке Starlink та як він допомагає на фронті

Starlink — це термінали супутникового зв'язку від компанії Space X. Їх активно використовують українські військові на фронті.

Завдяки терміналам військові можуть здійснювати координацію, контролювати оперативну обстановку та можуть тримати зв'язок в будь-яких умовах.

"У окупантів на початку вторгнення була набагато сильніша радіорозвідка і засоби придушення зв'язку. Вони могли доволі легко прослуховувати та визначати місцезнаходження наших військ. Ситуація суттєво змінилася, коли в Україну почали завозити багато різноманітної техніки", — розповідав волонтер та айті-фахівець Святослав Потєєнко в інтерв'ю РБК-Україна.

В Україні встановлено близько 140-150 тисяч терміналів Starlink, з яких 45 тисяч запропоновано партнерами, а решту 100 тисяч було придбано українцями власним коштом і ними ж оплачуються.

Наприкінці грудня минулого року Україна отримала від Польщі нову партію Starlink, а саме п'ять тисяч систем.