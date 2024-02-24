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У Донецьку стався "приліт" по ресторану, в якому сиділи окупанти, — ЗМІ

24 лютого 2024 19:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Донецьку стався "приліт" по ресторану, в якому сиділи окупанти, — ЗМІ
Ресторан, по якому був "приліт". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованому Донецьку в суботу, 24 лютого, стався "приліт" по ресторану. На момент влучання у ньому перебували російські військові. 

Відповідні відео публікують місцеві Telegram-канали

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"Приліт" по ресторану в Донецьку 24 лютого

За даними російських ЗМІ, у Донецьку було влучання в будівлю ресторану "Аркадія". У ньому нібито святкували весілля. 

Відомо, що на момент удару там перебували російські військові, багато з них поранені. 

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Місце "прильоту". Фото: росЗМІ
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Наслідки "прильоту". Фото: росЗМІ
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Наслідки "прильоту". Фото: росЗМІ

Нагадаємо, 20 лютого у Донецьку лунали потужні вибухи, горіла будівля "уряду ДНР".

Також ми писали, що 20 лютого в Брянській області Росії через нібито атаку дрона працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

окупанти
Донецьк
війна в Україні
2 роки війни

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