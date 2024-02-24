У Донецьку стався "приліт" по ресторану, в якому сиділи окупанти, — ЗМІ
У тимчасово окупованому Донецьку в суботу, 24 лютого, стався "приліт" по ресторану. На момент влучання у ньому перебували російські військові.
Відповідні відео публікують місцеві Telegram-канали.
Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!
"Приліт" по ресторану в Донецьку 24 лютого
За даними російських ЗМІ, у Донецьку було влучання в будівлю ресторану "Аркадія". У ньому нібито святкували весілля.
Відомо, що на момент удару там перебували російські військові, багато з них поранені.
Нагадаємо, 20 лютого у Донецьку лунали потужні вибухи, горіла будівля "уряду ДНР".
Також ми писали, що 20 лютого в Брянській області Росії через нібито атаку дрона працювали сили та засоби протиповітряної оборони.
Читайте Новини.LIVE!