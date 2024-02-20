В РФ повідомили про атаку дрона на Брянську область

В'їзд до Брянської області РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Брянській області Росії у ніч проти 20 лютого було неспокійно. Через нібито атаку дрона працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

Брянську область атакував дрон

За словами чиновника країни-агресора, йдеться про безпілотник літакового типу, який був "знищений над територією Погарського району".

У нальоті дрона росіяни традиційно звинуватили Україну.

Окрім того, місцевий губернатор запевняє, що "постраждалих та руйнувань немає".

Раніше ми повідомляли, що у російській Астрахані сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 400 квадратних метрів.

У Москві сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Газпромнафти". Він є основним постачальником палива для столичних російських аеропортів.