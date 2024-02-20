У Донецьку пролунали потужні вибухи — горить будівля "уряду ДНР"

Пожежа в тимчасово окупованому Донецьку. Фото: скриншот з відео

У тимчасово окупованому Донецьку у вівторок, 20 лютого, пролунали потужні вибухи. Зафіксовано пожежу в районі будівлі так званого "уряду ДНР".

Відео та фото з Донецька поширилися у соцмережах.

Вибухи в Донецьку

У місті видно густий дим, який підіймається з будівлі "уряду "ДНР". До того ж, у мережі публікують наслідки вибухів.

Наслідки вибухів у Донецьку. Фото: t.me/WarlnMyEyes

Наслідки вибухів у Донецьку. Фото: t.me/WarlnMyEyes

Наслідки вибухів у Донецьку. Фото: t.me/itsdonetsk

Наслідки вибухів у Донецьку. Фото: t.me/itsdonetsk

Нагадаємо, 16 лютого у російській Астрахані сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 400 квадратних метрів.

Також 15 лютого у російській столиці Москва сталася пожежа в будівлі майданчика для проведення заходів "Известия Hall".