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У Донецьку пролунали потужні вибухи — горить будівля "уряду ДНР"

20 лютого 2024 14:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Донецьку пролунали потужні вибухи — горить будівля "уряду ДНР"
Пожежа в тимчасово окупованому Донецьку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Донецьку у вівторок, 20 лютого, пролунали потужні вибухи. Зафіксовано пожежу в районі будівлі так званого "уряду ДНР".

Відео та фото з Донецька поширилися у соцмережах.

Вибухи в Донецьку

У місті видно густий дим, який підіймається з будівлі "уряду "ДНР". До того ж, у мережі публікують наслідки вибухів.

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Наслідки вибухів у Донецьку. Фото: t.me/WarlnMyEyes
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Наслідки вибухів у Донецьку. Фото: t.me/WarlnMyEyes
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Наслідки вибухів у Донецьку. Фото: t.me/itsdonetsk
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Наслідки вибухів у Донецьку. Фото: t.me/itsdonetsk

Нагадаємо, 16 лютого у російській Астрахані сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 400 квадратних метрів.

Також 15 лютого у російській столиці Москва сталася пожежа в будівлі майданчика для проведення заходів "Известия Hall". 

ДНР
війна
пожежа
вибух
Донецьк
окупація

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