У Донецьку пролунали потужні вибухи — горить будівля "уряду ДНР"
20 лютого 2024 14:32
Пожежа в тимчасово окупованому Донецьку. Фото: скриншот з відео
У тимчасово окупованому Донецьку у вівторок, 20 лютого, пролунали потужні вибухи. Зафіксовано пожежу в районі будівлі так званого "уряду ДНР".
Відео та фото з Донецька поширилися у соцмережах.
Вибухи в Донецьку
У місті видно густий дим, який підіймається з будівлі "уряду "ДНР". До того ж, у мережі публікують наслідки вибухів.
Нагадаємо, 16 лютого у російській Астрахані сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 400 квадратних метрів.
Також 15 лютого у російській столиці Москва сталася пожежа в будівлі майданчика для проведення заходів "Известия Hall".
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