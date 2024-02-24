В Донецке произошел "прилет" по ресторану, в котором сидели оккупанты, — СМИ
Во временно оккупированном Донецке в субботу, 24 февраля, произошел "прилет" по ресторану. На момент попадания в нем находились российские военные.
Соответствующие видео публикуют местные Telegram-каналы.
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"Прилет" по ресторану в Донецке 24 февраля
По данным российских СМИ, в Донецке было попадание в здание ресторана "Аркадия". В нем якобы праздновали свадьбу.
Известно, что на момент удара там находились российские военные, многие ранены.
Напомним, 20 февраля в Донецке раздавались мощные взрывы, горело здание "правительства ДНР".
Также мы писали, что 20 февраля в Брянской области России из-за якобы атаки дрона работали силы и средства противовоздушной обороны.
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