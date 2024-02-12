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У Дніпрі пролунали вибухи

12 лютого 2024 23:11
оновлено: 23:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Дніпрі пролунали вибухи
Вибух у небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Дніпрі пролунали п'ять вибухів увечері 12 лютого. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Дніпрі 12 лютого

Повітряні сили попереджали мешканців Дніпра про загрозу атаки дронів "шахед" на місто.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там повідомили, що атака безпілотників триває, та закликали залишатися в укриттях.

Водночас фіксується активність ворожої тактичної авіації на сході.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

За даними моніторингового Telegram-каналу monitor, у напрямку міста з півдня летять ще близько трьох дронів.

Крім того, п'ять безпілотників рухаються крізь Нікопольський район у напрямку Дніпровського району.

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Скриншот допису monitor

Оновлено 23:14. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не знімати російську атаку. 

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Скриншот допису Лукашука

Оновлено 23:25. За інформацією журналіста Новини.LIVE, у Дніпрі після вибухів зникло електропостачання.

Нагадаємо, увечері 12 лютого Повітряні сили повідомили, що російська армія здійснила пуск дронів Shahed-136 в напрямку України. Внаслідок цього повітряну тривогу оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 

Крім того, сьогодні російські ракети рухалися в напрямку Кіровоградської та Черкаської областей, через що в регіонах лунала повітряна тривога. Також загроза існувала і для Харкова. 

вибух
Дніпро
окупанти
ППО
ракети
війна в Україні

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