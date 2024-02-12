У Дніпрі пролунали вибухи

Вибух у небі. Ілюстративне фото: соцмережі

У Дніпрі пролунали п'ять вибухів увечері 12 лютого. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Дніпрі 12 лютого

Повітряні сили попереджали мешканців Дніпра про загрозу атаки дронів "шахед" на місто.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там повідомили, що атака безпілотників триває, та закликали залишатися в укриттях.

Водночас фіксується активність ворожої тактичної авіації на сході.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

За даними моніторингового Telegram-каналу monitor, у напрямку міста з півдня летять ще близько трьох дронів.

Крім того, п'ять безпілотників рухаються крізь Нікопольський район у напрямку Дніпровського району.

Скриншот допису monitor

Оновлено 23:14. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не знімати російську атаку.

Скриншот допису Лукашука

Оновлено 23:25. За інформацією журналіста Новини.LIVE, у Дніпрі після вибухів зникло електропостачання.

Нагадаємо, увечері 12 лютого Повітряні сили повідомили, що російська армія здійснила пуск дронів Shahed-136 в напрямку України. Внаслідок цього повітряну тривогу оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, сьогодні російські ракети рухалися в напрямку Кіровоградської та Черкаської областей, через що в регіонах лунала повітряна тривога. Також загроза існувала і для Харкова.