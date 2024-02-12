В Днепре раздались взрывы

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: соцсети

В Днепре прогремели пять взрывов вечером 12 февраля. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Днепре 12 февраля

Воздушные силы предупреждали жителей Днепра об угрозе атаки дронов "шахед" на город.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Затем там сообщили, что атака беспилотников продолжается, и призывали оставаться в укрытиях.

В то же время фиксируется активность вражеской тактической авиации на востоке.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

По данным мониторингового Telegram-канала monitor, в направлении города с юга летят еще около трех дронов.

Кроме того, пять беспилотников двигаются через Никопольский район в направлении Днепровского района.

Скриншот сообщения monitor

Обновлено 23:14. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал не снимать российскую атаку.

Скриншот сообщения Лукашука

Обновлено 23:25. По информации журналиста Новини.LIVE, в Днепре после взрывов пропало электроснабжение.

Напомним, вечером 12 февраля Воздушные силы сообщили, что российская армия осуществила пуск дронов Shahed-136 в направлении Украины. В результате воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, сегодня российские ракеты двигались в направлении Кировоградской и Черкасской областей, из-за чего в регионах звучала воздушная тревога. Также угроза была и для Харькова.