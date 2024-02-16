Ситуация в Авдеевке – в 3-й отдельной штурмовой бригаде заявили о рекорде

Командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай "Абдула" Волохов. Фото: скриншот

Командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай "Абдула" Волохов заявил, что российские оккупанты стянули в Авдеевку на Донетчине элитные войска, элитные подразделения и сосредоточили там очень значительное количество пехоты.

Об этом он сказал в эфире ТОК-ШОУ УП в четверг, 15 февраля.

Что говорят об Авдеевке в 3-й отдельной штурмовой бригаде

"Ситуация сложная. Враг сложный. Есть информация, что против нас стоит 7 вражеских бригад. Скажу да, это больше, чем с нашей стороны. Мы поставили рекорд по уничтожению живой силы и вражеской техники за один день. Но пока праздновать и радоваться особо нечему, потому что враг сверхсложный, он забросил сюда свои элитные подразделения. Это сравнимо с тем периодом, когда под Бахмутом еще были "вагнеровцы" до того, пока мы их оттуда не выбили, но, пожалуй, даже сложнее", — сказал военный.

Он добавил, что враг достаточно метко применяет артиллерию — работают как дроны-камикадзе, так и дроны для сброса боеприпасов.

"Враг очень активно пытается проводить фланговые маневры, пытается не только количественно (а количество пехоты у них здесь очень значительное), но и качественно привести к ситуации, когда мы будем в невыгодном положении. Мы находим этому совет, не даем им возможности реализовывать их видение и активно навязываем свое видение", — сказал "Абдула".

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации вокруг Авдеевки Донецкой области по состоянию на 15 февраля. По его словам, Силы обороны Украины продолжают защищать город от российских оккупантов и сдерживают продвижение противника. В черте города продолжаются ожесточенные бои.

Также мы писали, что прессслужба 3 ОШБр заявила, что ситуация в Авдеевке сейчас критическая. Оборону города усилила штурмовая бригада.

В эти дни в Авдеевке продолжаются уличные бои. Оккупанты хотят перерезать основной логистический путь ВСУ, однако украинские защитники создали запасные.