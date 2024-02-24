Стало відомо, скільки членів екіпажу перебували на борту збитого А-50

Російський літак А-50У. Ілюстративне фото: Wikipedia

У Росії в небі над Краснодарським краєм у п'ятницю, 23 лютого, було збито літак А-50. За попередніми даними, на його борту перебувало 10 членів екіпажу.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела у спецслужбах.

Збиття літака А-50 23 лютого

Як зазначають джерела, весь екіпаж російського літака А-50 у складі 10 людей загинув.

Раніше ГУР повідомляло, що повітряне судно було знищено внаслідок спільної з Повітряними силами операції. Саме цей літак був модернізованою версією А-50У.

"Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації", — розповіли у розвідці.

Нагадаємо, успішне ураження повітряного судна А-50 сталося над акваторією Азовського моря — за 220 км від найближчої лінії фронту.

Також ми писали, що за даними ГУР, літак був збитий за допомогою наддалекобійного ЗРК С-200 "Ангара".

Крім того, українські розвідники перехопили розмову окупантів, які обговорювали знищення російського дальнього радіолокаційного літака А-50. Один із пілотів розповідав, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.