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Стало відомо, скільки членів екіпажу перебували на борту збитого А-50

24 лютого 2024 15:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки членів екіпажу перебували на борту збитого А-50
Російський літак А-50У. Ілюстративне фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Росії в небі над Краснодарським краєм у п'ятницю, 23 лютого, було збито літак А-50. За попередніми даними, на його борту перебувало 10 членів екіпажу. 

Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела у спецслужбах.

Збиття літака А-50 23 лютого

Як зазначають джерела, весь екіпаж російського літака А-50 у складі 10 людей загинув.

Раніше ГУР повідомляло, що повітряне судно було знищено внаслідок спільної з Повітряними силами операції. Саме цей літак був модернізованою версією А-50У.

"Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації", — розповіли у розвідці.

Нагадаємо, успішне ураження повітряного судна А-50 сталося над акваторією Азовського моря — за 220 км від найближчої лінії фронту.

Також ми писали, що за даними ГУР, літак був збитий за допомогою наддалекобійного ЗРК С-200 "Ангара".

Крім того, українські розвідники перехопили розмову окупантів, які обговорювали знищення російського дальнього радіолокаційного літака А-50. Один із пілотів розповідав, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

літак
окупанти
ППО
війна в Україні
Росія
2 роки війни

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