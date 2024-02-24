Окупанти бідкаються через збиття російського літака А-50 — перехоплення ГУР
Головне управління розвідки перехопило розмову окупантів, які емоційно обговорювали знищення російського дальнього радіолокаційного літака А-50. Один із пілотів розповідав, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.
Відповідне перехоплення ГУР опублікувало у своєму Telegram 24 лютого та розповіло деталі операції.
Збиття російського літака А-50 — деталі від ГУР
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує ― літак дальнього радіолокаційного виявлення ВКС РФ А-50У був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі", — йдеться у повідомленні.
Останній зліт літак А50У здійснив 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому "Ахтубінськ" та мав виконувати терористичні завдання Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ ― Зерноград.
Як відомо, різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу "Шмель", яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР о 18:45. Знищення літака також підтверджує перехоплена розмова екіпажу прикриття Су-35.
Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.
Перехоплена розмова окупантів
— Кашалот 583-й спостерігав роботу ППО, потім спалах, Баян був на стороні, потім вибух. Після цього маневрував, поки не можу більше, — сказав один із пілотів екіпажу Су-35 ВКС РФ.
— Кашалот 583 потрібно курс визначити, — відповідає його співрозмовник.
— ... Все спокійно, немає ні вогнів, нічого такого не спостерігаю. Після того, як ППО відпрацювала, спостерігав вибухи, потім маневрував.... — відповів перший.
Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони збили російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Успішне ураження повітряного судна сталося над акваторією Азовського моря.
В ГУР назвали ймовірну зброю, за допомогою якої Повітряним силам вдалося вразити російський дальній. За попередньою інформацією від розвідників, машина була атакована наддалекобійним ЗРК С-200 "Ангара".
Додамо, це вже не перший випадок збиття російського літака А-50. Так, 14 січня Повітряні сили знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.
Тоді начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем літака А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків.
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