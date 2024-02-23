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Знищення А-50 — в ГУР розкрили назву ймовірної зброї, якою збили літак

23 лютого 2024 23:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Знищення А-50 — в ГУР розкрили назву ймовірної зброї, якою збили літак
Збитий літак А-50 горить після падіння. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали ймовірну зброю, за допомогою якої Повітряним силам вдалося вразити російський дальній літак-розвідник А-50. За попередньою інформацією від розвідників, машина була атакована наддалекобійним ЗРК С-200 "Ангара".

Про це повідомляє "Українська правда". 

ЗРК С-200 "Ангара" — що відомо

Знищення А-50 — в ГУР розкрили назву ймовірної зброї, якою збили літак
Ракета від ЗРК С-200 "Ангара" під час параду в Києві. Джерело: Вікіпедія

Відзначимо, що С-200 "Ангара" — нетранспортабельний надважкий зенітно-ракетний комплекс, який з'явився у 1967 році. ЗРК складається з трьох пунктів керування вогнем, пусковою установкою та радаром П-14 "Лєна". Також має додаткові модифікації "Вега" та "Дубна" та навіть спеціальні варіанти ракет, які можуть нести ядерну боєголовку.

Знищення А-50 — в ГУР розкрили назву ймовірної зброї, якою збили літак
ТТХ та бойова потужність ЗРК С-200 "Ангара". Джерело: телеканал "Еспресо"

Сам ЗРК заряджається автоматично за допомогою відповідних механізмів та використовує напівактивне самонаведення ракет на ціль. Після її виявлення спеціальний радіолокатор автоматично супроводжує ціль за кутовими координатами, швидкістю та відстанню. За даними радіолокатора самонаведені ракети захоплюють ціль, після чого відкривається вогонь.

Торік у липні окупанти вже заявляли про те, що українські удари по військовій інфраструктурі у РФ та на окупованих територіях здійснювалися саме за допомогою С-200. Вони заявляли, буцімто українці переробили комплекс для наземних ракетних ударів. 

Знищення літака А-50 — що відомо

Знищення А-50 — в ГУР розкрили назву ймовірної зброї, якою збили літак
А-50 на аеродромі "Оленья" в Мурманській області. Джерело: росЗМІ

Нагадаємо, сьогодні Повітряні сили ЗСУ збили літак А-50 над Азовським морем. Влучання в повітряний борт сталося за 220 км від найближчої лінії фронту.

Незадовго до цього один з таких літаків вже було знищено у січні: машина була на бойовому чергуванні у районі Кирилівки Запорізької області. За словами голови ГУР  Кирила Буданова, після втрати А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків. 

ЗСУ
літак
Україна
ППО
ракета
ГУР
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