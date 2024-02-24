Стало известно, сколько членов экипажа находились на борту сбитого А-50

Российский самолет А-50У. Иллюстративное фото: Wikipedia

В России в небе над Краснодарским краем в пятницу, 23 февраля, был сбит самолет А-50. По предварительным данным, на его борту находились 10 членов экипажа.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на источники в спецслужбах.

Сбитие самолета А-50 23 февраля

Как отмечают источники, весь экипаж российского самолета А-50 в составе 10 человек погиб.

Ранее ГУР сообщало, что воздушное судно было уничтожено в результате совместной с Воздушными силами операции. Именно этот самолет был модернизирован версией А-50У.

"Это воздушный командный пункт, который государство-агрессор использовало для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации", — рассказали в разведке.

Напомним, успешное поражение воздушного судна А-50 произошло над акваторией Азовского моря — в 220 км от ближайшей линии фронта.

Также мы писали, что по данным ГУР, самолет был сбит с помощью сверхдальнобойного ЗРК С-200 "Ангара".

Кроме того, украинские разведчики перехватили разговор оккупантов, обсуждавших уничтожение российского дальнего радиолокационного самолета А-50. Один из пилотов рассказывал, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.