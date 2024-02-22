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Сили оборони отримали нові бронетранспортери для евакуації поранених

22 лютого 2024 19:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сили оборони отримали нові бронетранспортери для евакуації поранених
Бронетранспортери M113. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сили оборони України отримали від партнерів нові бронетранспортери M113. Машини обладнані для евакуації поранених з поля бою.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook в четвер, 22 лютого.

ЗСУ отримали бронетранспортери M113

"Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом", — розповів міністр.

Він зауважив, що гусенична техніка має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона найбільше потрібна військовим.

Ці бронемашини для евакуації поранених вже зараз передають у бойові підрозділи.

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Скриншот допису Умєрова

Що відомо про M113

Бронетранспортер M113 — одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі, експлуатація якої почалася у 1960 році. З того часу було виготовлено 80 тис. одиниць техніки у понад 40 модифікаціях. Наразі M113 перебуває на озброєнні у 44 країнах.

У бронетранспортері можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів. Броня забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62, а лобова частина — від 12,7.

На ньому розміщений один 12,7-мм кулемет Browning M2 з можливістю встановлення додатково захисту стрілка у турелі.

Нагадаємо, 16 лютого Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги. Україна отримала кілька видів військової техніки.

Також ми писали, що американський Інститут вивчення війни оцінив ризик затримки військової допомоги України.

ЗСУ
військові
війна в Україні
2 роки війни

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