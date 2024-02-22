Сили оборони отримали нові бронетранспортери для евакуації поранених

Бронетранспортери M113. Фото: скриншот з відео

Сили оборони України отримали від партнерів нові бронетранспортери M113. Машини обладнані для евакуації поранених з поля бою.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook в четвер, 22 лютого.

ЗСУ отримали бронетранспортери M113

"Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом", — розповів міністр.

Він зауважив, що гусенична техніка має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона найбільше потрібна військовим.

Ці бронемашини для евакуації поранених вже зараз передають у бойові підрозділи.

Скриншот допису Умєрова

Що відомо про M113

Бронетранспортер M113 — одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі, експлуатація якої почалася у 1960 році. З того часу було виготовлено 80 тис. одиниць техніки у понад 40 модифікаціях. Наразі M113 перебуває на озброєнні у 44 країнах.

У бронетранспортері можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів. Броня забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62, а лобова частина — від 12,7.

На ньому розміщений один 12,7-мм кулемет Browning M2 з можливістю встановлення додатково захисту стрілка у турелі.

Нагадаємо, 16 лютого Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги. Україна отримала кілька видів військової техніки.

Також ми писали, що американський Інститут вивчення війни оцінив ризик затримки військової допомоги України.