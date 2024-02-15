В ISW оценили риски задержки западной помощи Украине

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украина продолжает прилагать усилия, чтобы компенсировать российское превосходство в живой силе и материально-технических средствах. Для этого бойцы ВСУ используют более современные системы и оборудование, хотя постоянные задержки по оказанию западной помощи в сфере безопасности подрывают эти действия.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Задержки помощи для Украины

Аналитики ссылаются на интервью заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка от 14 февраля. Он заявил, что страна не может соперничать с российскими оккупантами по количеству артиллерийских снарядов, танков и солдат, которые Москва может производить. Однако, по его словам, Украина может добиться преимущества на фронте благодаря высокотехнологичному оружию.

Он отметил, что украинские войска доказали, что хорошо подготовленная армия с более совершенным вооружением может победить врага с многочисленным преимуществом в живой силе и технике. Гаврилюк подчеркнул, что у ВСУ есть более высокие ударные возможности, которые раньше позволяли Украине ослаблять российскую логистику и боевые возможности. По его словам, это может быть достигнуто только при наличии высокоточной артиллерии и артиллерийских систем, предоставленных Западом.

Заместитель министра обороны отметил, что Украина имеет эти возможности тогда, когда в наличии есть достаточно высокоточных боеприпасов большой дальности и боеприпасов для артиллерийских систем, которые имеют большую дальность и лучшую точность, чем в РФ. Гаврилюк особо отметил украинские усилия по широкой интеграции возможностей ударных беспилотников в ВСУ в широком масштабе. Он отметил, что Украина имеет целью постепенно увеличивать соотношение количества машин к количеству людей на поле боя.

Также Гаврилюк заявил, что прогресс Украины в расширении операций с использованием беспилотников не заменяет потребности в современных артиллерийских системах и других средствах большой дальности. По его словам, война в Украине показывает, что артиллерия играет ключевую роль на поле боя. Заместитель министра отметил, что БпЛА имеют определенные преимущества, в частности в стоимости, но они более уязвимы к внешним факторам, таким как российские системы радиоэлектронной борьбы и природные факторы.

В ISW рассказали, что беспилотники, которыми владеют украинские войска, не способны создавать определенные эффекты на поле боя, которых может достичь артиллерия.

"Гаврилюк утверждал, что Украине необходимо сосредоточиться на комбинированных операциях с использованием беспилотников и артиллерийских систем, чтобы повысить точность украинского огня и сохранить артиллерийские боеприпасы. Способность Украины проводить такие комбинированные операции сейчас зависит от западных поставок артиллерийских снарядов, и Гаврилюк признал, что дефицит снарядов продолжает влиять на украинские возможности и заставляет Украину корректировать оперативные планы", — говорится в отчете.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине не является благотворительностью. По его словам, это инвестиции в собственную сохранность.

Также премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что война РФ против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Москва не поймет, что не может победить. В связи с этим важно продолжать поддерживать Украину и предоставлять ей все необходимое.