Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні — що нададуть союзники arrow

Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні — що нададуть союзники

15 лютого 2024 16:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні — що нададуть союзники
Бронетранспортер М113 ЗС Іспанії. Фото: Twitter/Noelreports
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Іспанії анонсували передачу Україні партії гусеничних бронетранспортерів M113 та іншого військового обладнання, яке увійде в новий пакет військової допомоги для ЗСУ.

Про це заявила міністрерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у четвер, 15 лютого.  

Новий пакет військової допомоги Україні від Іспанії

За словами урядовиці, дві одиниці бронетранспортерів перебудовані в броньовані машини швидкої медичної допомоги. Також королівство надасть Україні кілька пожежних, снігоприбиральних та машин для перевезення особового складу.

Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні — що нададуть союзники
Версія М113 ЗС Іспанії, як машини швидкої допомоги. Джерело: Вікіпедія

Серед іншого обладнання українські армійці отримають два легких катери, електричні генератори та установки для очищення прісної води. Також Україна отримає партію різноманітної зброї для протиповітряної оборони, повітряних та військово-морських операцій.

Крім цього, урядовиця прокоментувала навчання українських бійців в Іспанії під наглядом інструкторів королівських збройних сил.

"Підготовка українських військ в Іспанії триває дуже хорошими темпами, оцінивши якість навчання, яке включає використання систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також планування і проведення підводного розмінування", — сказала Роблес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16, тим самим збільшивши загальну кількість наданих Збройним силам України літаків до 24 машин.

А фінський оборонний концерн Nammo Lapua планує вп'ятеро збільшити виробництво боєприпасів для України.

зброя
ЗСУ
військова допомога
Україна
Іспанія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі