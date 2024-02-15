Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні — що нададуть союзники

Бронетранспортер М113 ЗС Іспанії. Фото: Twitter/Noelreports

В Іспанії анонсували передачу Україні партії гусеничних бронетранспортерів M113 та іншого військового обладнання, яке увійде в новий пакет військової допомоги для ЗСУ.

Про це заявила міністрерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у четвер, 15 лютого.

Новий пакет військової допомоги Україні від Іспанії

За словами урядовиці, дві одиниці бронетранспортерів перебудовані в броньовані машини швидкої медичної допомоги. Також королівство надасть Україні кілька пожежних, снігоприбиральних та машин для перевезення особового складу.

Версія М113 ЗС Іспанії, як машини швидкої допомоги. Джерело: Вікіпедія

Серед іншого обладнання українські армійці отримають два легких катери, електричні генератори та установки для очищення прісної води. Також Україна отримає партію різноманітної зброї для протиповітряної оборони, повітряних та військово-морських операцій.

Крім цього, урядовиця прокоментувала навчання українських бійців в Іспанії під наглядом інструкторів королівських збройних сил.

"Підготовка українських військ в Іспанії триває дуже хорошими темпами, оцінивши якість навчання, яке включає використання систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також планування і проведення підводного розмінування", — сказала Роблес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16, тим самим збільшивши загальну кількість наданих Збройним силам України літаків до 24 машин.

А фінський оборонний концерн Nammo Lapua планує вп'ятеро збільшити виробництво боєприпасів для України.