Силы обороны получили новые бронетранспортеры для эвакуации раненых

Бронетранспортеры M113. Фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины получили от партнеров новые бронетранспортеры M113. Машины оборудованы для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в четверг, 22 февраля.

ВСУ получили бронетранспортеры M113

"Десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время", — рассказал министр.

Он отметил, что гусеничная техника имеет гораздо более высокую проходимость, поэтому в условиях бездорожья именно она больше всего нужна военным.

Эти бронемашины для эвакуации раненых уже сейчас передают в боевые подразделения.

Скриншот поста Умерова

Что известно о M113

Бронетранспортер M113 — одна из самых распространенных боевых машин в мире, эксплуатация которой началась в 1960 году. С того времени было изготовлено 80 тыс. единиц техники в более чем 40 модификациях. Сейчас M113 находится на вооружении в 44 странах.

В бронетранспортере могут передвигаться два члена экипажа и 11 пассажиров. Броня обеспечивает круговую защиту от шаров калибра 7,62, а лобная часть — от 12,7.

На нем размещен один 12,7-мм пулемет Browning M2 с возможностью установки дополнительной защиты стрелка в туреле.

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