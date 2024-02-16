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Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги — яка техніка увійшла до пакета

16 лютого 2024 19:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги — яка техніка увійшла до пакета
Танки для розмінування WISENT 1. Фото: FFG
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги. Цього разу Україна отримала кілька видів військової техніки.

Про це повідомляється на сайті Федерального уряду у четвер, 16 лютого.

Що увійшло до пакета нової допомоги від Німеччини

Новий пакет для України містить:

  • 18 бронетранспортерів;
  • три танки для знешкодження мін WISENT 1;
  • інженерний танк DACHS;
  • дев'ять мінних плугів.

Крім того, Україна отримала:

  • 10 дронів-розвідників VECTOR із запасними частинами;
  • 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
  • 11 безпілотників Primoco ONE для розвідки;
  • сім розвідувальних дронів SONGBIRD.

Також до пакета входять близько чотирьох тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, чотири автомобілі для прикордонної служби, 500 світлодіодних ламп та IT-обладнання. Останнє оновлення списку було здійснено 30 січня.

Нагадаємо, Німеччина виділяє новий пакет військової допомоги на потреби Збройних сил України. Загальна вартість пакета становить 100 млн євро.

Раніше американський Інститут вивчення війни оцінив ризик затримки військової допомоги України.

Німеччина
військова допомога
Україна
танки
військова техніка
боєприпаси
дрони
війна в Україні

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