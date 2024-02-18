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Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом — прокуратура начала расследование

18 февраля 2024 20:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом — прокуратура начала расследование
Украинский военнопленный. Фото иллюстративное: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту расстрела украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов ведения войны и обычаев, включая преднамеренное убийство. 

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в воскресенье, 18 февраля.

Расстрел украинских военнопленных

18 февраля 2024 года появилось сообщение в Telegram о казни шести военнопленных из механизированной бригады ВСУ. Эти защитники получили тяжелые ранения, не могли самостоятельно передвигаться и ожидали эвакуации в Авдеевке. 

В ходе мониторинга СМИ также было обнаружено видео, демонстрирующее убийство еще двух украинских солдат в лесополосе около села Веселое в Бахмутском районе. 

На видео с камеры дрона зафиксирован момент, когда во время атаки на украинские позиции солдат РФ стреляет в упор в двух пленных бойцов ВСУ, а затем добивает их из автомата, не желая оставлять их в живых. 

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — сообщили в прокуратуре.

КАзнь
Расстрел украинских военнопленных. Фото: Донецкая областная прокуратура
Расстрел
Сообщение Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что при выходе из боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен.

Ранее украинский 24-летний защитник пробыл в плену 20 месяцев. В Украину он вернулся всего две недели назад и уже успел рассказать, как россияне относились к нему.

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Авдеевка
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Россия

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