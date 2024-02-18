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Освобожденный из плена военный рассказал, как россияне относились к нему

18 февраля 2024 14:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Освобожденный из плена военный рассказал, как россияне относились к нему
Освобожденные из плена военные. Фото: Координационный штаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинский 24-летний защитник пробыл в плену 20 месяцев. В Украину он вернулся всего две недели назад.

Об этом военный рассказал в комментарии Новини.LIVE.

Возвращение из плена

24-летнего бойца Нацгвардии должны были обменять в тот день, когда в небе над Белгородом был сбит российский Ил-76.

Журналистка спросила, знали ли военнопленные, что их везут на обмен.

"Нас 23 января забрали из Горловки, завязали руки и глаза и посадили в КАМАЗ, и везли — мы не знали куда. Потом приехали не знаем куда и нам сказали, что ждем борт и мы поняли, что находимся на аэродроме", — вспомнил защитник.

Пленные почувствовали, что самолет кружил и снова приземлился на место, откуда взлетел. Тогда им сказали, что "укропы сорвали обмен" и "сбили самолет". Затем военных отвезли в Таганрог, где они находились неделю и уже 31 января их обменяли.

Он рассказал, что находился во втором судне, поэтому не уверен, что в сбитом самолете вообще были пленные.

По словам бойца, отношение россиян в плену было ужасным — применяли против украинцев "все, что могли".

"Когда только зашел представитель ГУР в автобус и сказал "ребята, вы дома" — это был просто такой момент счастья услышать родной украинский язык. Первое, что мы сделали — это спели гимн Украины", — сказал военный.

Хотя воин всего две недели, как вернулся в Украину, у него уже есть планы на будущее — после реабилитации будет продолжать службу.

Напомним, в Киеве прошла акция протеста в поддержку пленных "азовцев". На митинг вышли родственники украинских защитников.

Также 18 февраля в столице чтят память Героев Небесной Сотни.

военные
оккупанты
пленные
война в Украине

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