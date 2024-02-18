Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на фронте

Окопы оккупантов на фронте. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты в полосе зоны ответственности ОСУВ "Хортица" расстреляли двух украинских военнопленных. Случилось это утром 19 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Что известно о расстреле украинских военных

"Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к МГП (Международное гуманитарное право), расстреляв двух украинских военнопленных", — написали в сообщении.

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По информации "Суспільного", такое очередное преступление россиян произошло в полосе 10-й бригады северо-восточнее Веселого.

Напомним, недавно в Украину вернули тела 58 погибших украинских военных.

Отметим, что украинский 24-летний военный рассказал, как к нему относились в российском плену, в котором он пробыл 20 месяцев.