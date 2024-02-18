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Розстріл українських військовополонених в Авдіївці та Веселому — прокуратура почала розслідування

18 лютого 2024 20:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Розстріл українських військовополонених в Авдіївці та Веселому — прокуратура почала розслідування
Український військовополонений. Фото ілюстративне: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу українських військовополонених в Авдіївці та Веселому. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів ведення війни та звичаїв, включаючи навмисне вбивство.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у неділю, 18 лютого.

Розстріл українських військовополонених

18 лютого 2024 року з'явилося повідомлення в Telegram про страту шести військовополонених із механізованої бригади ЗСУ. Ці захисники отримали тяжкі поранення, не могли самостійно пересуватися та чекали на евакуацію в Авдіївці.

Під час моніторингу ЗМІ також було виявлено відео, яке демонструє вбивство ще двох українських солдатів у лісосмузі біля села Веселе у Бахмутському районі.

На відео з камери дрона зафіксовано момент, коли під час атаки на українські позиції солдат РФ стріляє впритул у двох полонених бійців ЗСУ, а потім добиває їх з автомата, не бажаючи залишати їх у живих.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — повідомили у прокуратурі.

КАзнь
Розстріл українських військовополонених. Фото: Донецька обласна прокуратура
Розстріл
Повідомлення Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що при виході з бойових позицій кілька українських воїнів потрапили в полон.

Раніше український 24-річний захисник пробув у полоні 20 місяців. В Україну він повернувся лише два тижні тому і вже встиг розповісти, як росіяни ставилися до нього.

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Росія

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