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Началось заседание 19-го Рамштайна — Умеров назвал ключевые темы встречи

14 февраля 2024 17:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Началось заседание 19-го Рамштайна — Умеров назвал ключевые темы встречи
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: twitter.com/rustem_umerov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В среду, 14 февраля, началось уже 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Оно впервые проходит с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсети X.

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"Представил нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского. Для него это первая встреча в формате "Рамштайн" в должности главнокомандующего ВСУ. Вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым ожидаем продуктивную встречу", — отметил глава Минобороны.

О чем планируют говорить во время встречи

Умеров добавил, что в ходе встречи украинская сторона обсудит с партнерами увеличение оборонного производства, БпЛА и технологий. Также они рассмотрят подготовку к долгосрочным вызовам и решение срочных потребностей.

Отметим, что украинские представители принимают участие в заседании в формате онлайн. Оно проходит в Брюсселе во время встречи министров обороны стран НАТО.

заседание рамштайна
Скриншот сообщения с X Рустема Умерова

Напомним, в материале Новини.LIVE мы рассказали, о чем именно будут говорить во время февральского "Рамштайна".

В то же время эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что февральская встреча "Рамштайна" проходит не за традиционным перерывом, а ранее из-за смены командования ВСУ.

ВСУ
военная помощь
Рамштайн
люди
Александр Сырский
Умеров

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