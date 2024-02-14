Началось заседание 19-го Рамштайна — Умеров назвал ключевые темы встречи

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: twitter.com/rustem_umerov

В среду, 14 февраля, началось уже 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Оно впервые проходит с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсети X.

Читайте также:

"Представил нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского. Для него это первая встреча в формате "Рамштайн" в должности главнокомандующего ВСУ. Вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым ожидаем продуктивную встречу", — отметил глава Минобороны.

О чем планируют говорить во время встречи

Умеров добавил, что в ходе встречи украинская сторона обсудит с партнерами увеличение оборонного производства, БпЛА и технологий. Также они рассмотрят подготовку к долгосрочным вызовам и решение срочных потребностей.

Отметим, что украинские представители принимают участие в заседании в формате онлайн. Оно проходит в Брюсселе во время встречи министров обороны стран НАТО.

Скриншот сообщения с X Рустема Умерова

Напомним, в материале Новини.LIVE мы рассказали, о чем именно будут говорить во время февральского "Рамштайна".

В то же время эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что февральская встреча "Рамштайна" проходит не за традиционным перерывом, а ранее из-за смены командования ВСУ.