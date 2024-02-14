Сирський розповів про ситуацію на фронті та плани командування

Олександр Сирський. Фото: скриншот

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав своє перше інтерв'ю у якості очільника української армії німецькому телеканалу ZDF. Він розповів про новий етап війни, мету України, а також співвідношення втрат на фронті.

Про ситуацію на фронті у вівторок, 13 лютого, йдеться в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

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Що сказав Сирський

Зокрема, він звернув увагу на роль технологій у ведені бою.

"Ми зараз спостерігаємо, як роль дронів кожного дня збільшується, бо збільшується кількість їх використання з обох сторін. Ми бачимо, що дрони переміщуються постійно, фактично по всій смузі бойових дій. Ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу у Збройних силах і в самому процесі збройної боротьби", — наголосив Сирський.

Він додав, що "ми вже бачимо використання наземних роботизованих платформ, модулів, які керуються дистанційно, що знову ж таки дає можливість зберегти життя наших військовослужбовців".

"Тобто війна переходить у нову стадію", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що російсько-українська війна "війна не тільки людей, а ще й економік".

"Звичайно, коли іде війна таких розмірів, такого розмаху, це війна не тільки людей, а це війна ще й економік. І тут економіка колективного Заходу повинна нам допомагати, бо ми використовуємо найцінніше, що є, - наших людей. Це цвіт нашої нації", — сказав Сирський.

Він підкреслив, що Україна не змінює своєї мети та прагне вийти на свої кордони. Як наголосив головком, в українців немає іншого вибору.

"Все грунтується на тому, що ми повинні закінчити війну виходом на наші кордони. Інших варіантів не розглядається, бо іншого виходу у нас просто немає", — сказав Сирський.

Однак, за його словами, суспільство має згуртуватися навколо загальної справи перемоги.

"Потрібно напрягтися всім. Нема ззовні допомоги - треба налагодити виробництво тут в Україні. Цей процес запущено, треба нарощувати виробництво. Потрібно розраховувати на власні сили", — сказав він.

Також, за його словами, потрібно удосконалювати тактику.

"Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику "м'ясних штурмів". Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибель особового складу. А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати в 7-8 разів переважають наші втрати за останніми даними", — зазначив він.

Говорячи про тривалість конфлікту, Сирський вказав, що ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він відчував, що війна не буде мати чітких часових рамок.

"Коли агресія почалася, у мене було відчуття, що я йду в якусь безодню, яка не має чітких часових рамок. На той момент взагалі було незрозуміло, коли це закінчиться, але я розумів, що це буде довго та тяжко", — розповів головком.

Нагадаємо, сьогодні Олександр Сирський дав перше інтерв’ю на новій посаді. За його словами, ситуація на фронті наразі є складною, адже російські окупанти наступають по всій лінії фронту.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ заявив, що РФ не цінує життя своїх військових. За останньою інформацією, втрати армії Росії в 7-8 разів перевищують українські.