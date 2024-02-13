Чому Рамштайн-засідання знову почали проводити щомісяця

Міністри оборони США Ллойд Остін (ліворуч) та України Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Лютнева зустріч Рамштайн-коаліції відбудеться не з традиційною для останнього року двомісячною перервою, а раніше, з кількох причин. Це і бажання західних партнерів ознайомитися із ситуацією в ЗСУ після зміни командування, і активізація росіян на фронті.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Причина перша, українська

Попри те, що в останній час засідання представників західної коаліції у форматі Рамштайн відбувалися кожні два місяці, нинішня зустріч відбудеться менш ніж через місяць після попереднього, січневого засідання.

"Причин для цього є цілих дві. Перша — це зміна командування Збройних сил України. Західні партнери хочуть оцінити ситуацію в ЗСУ, обговорити певні питання з новим командуванням тощо", — упевнений Дмитро Снєгирьов.

Причина друга, російська

Крім того, за словами експерта, другою причиною є ситуація на фронті. Зокрема, активізація російських окупаційних військ в районі Авдіївки та на Харківщині.

"Саме під цю ситуацію коаліція збереться, обговорити актуальні потреби ЗСУ з урахуванням змін на театрі бойових дій", — зазначив Снєгирьов.

Нагадаємо, що попередня зустріч західної коаліції на підтримку України у форматі Рамштайн відбулася 23 січня в онлайн-режимі. Однією із ключових тем тієї зустрічі стала артилерія. Зокрема, йшлося про можливості подальшого збільшення виготовлених боєприпасів та артилерійських систем.