Засідання Рамштайн 14 лютого, деталі, Сирський і Авдіївка

Засідання Рамштайн-коаліції за участі Президента України. Фото: пресслужба глави держави.

14 лютого, з незвичною для останніх місяців війни, швидкістю — усього через місяць після попереднього — відбудеться засідання західної коаліції на підтримку України, так званої Рамштайн-коаліції. Про що саме говоритимуть Україна і західні партнери, і яке відношення до цієї зустрічі мають ситуація в Авдіївці та зміна командування Збройних сил України — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Захід заспішив

Після початку літнього контрнаступу Збройних сил України 2023 року зустрічі членів західної коаліції, які до того майже завжди відбувалися із стабільним місячним інтервалом, почали збиратися трохи рідше. Так, після червневого саміту у Брюсселі була лише липнева онлайн-зустріч – а реально члени коаліції зустрілися аж у вересні, на німецькій авіабазі Рамштайн, яка і далі назву коаліції. А після жовтневих переговорів у штаб-квартирі НАТО листопадова та січнева зустрічі знову відбулися у дистанційному форматі.

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І от тепер нарешті члени контактної групи щодо захисту України зберуться наживо, у столиці Бельгії, Євросоюзу, НАТО. Варто зазначити, що з попередньої, віртуальної зустрічі, пройшов неповний місяць. Чому ж Захід так раптом пришвидшив цю зустріч?

Війна пришвидшила Рамштайн

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, упевнений, що причин для цього є рівно дві. По-перше, ситуація на лінії фронту в останні тижні активізувалася, росіяни посилили натиск на Авдіївку, намагаються наступати на територію Харківської області. Усе це потребує відповідної реакції з боку Збройних сил — і, зважаючи на те, що ЗСУ давно вже воюють за допомогою західної зброї, реакції з боку членів коаліції Рамштайн.

Другим фактором, який підштовхнув колективний Захід до проведення такого пришвидшеного засідання Рамштайн-коаліції, на думку Снєгирьова, є ті кардинальні зміни, які відбулися в складі командування Збройних сил України. Наскільки ж вони вплинуть на подальшу співпрацю нашої держави, нашої армії із колективним Заходом?

Сирський — значить, Сирський

Дмитро Снєгирьов упевнений – жодним чином не вплинуть. Ба більше, представники західних партнерів України уже зробили певні заяви, із яких стало зрозуміло, що вони готові співпрацювати із новим командуванням ЗСУ, із новим Головнокомандувачем української армії.

Власне кажучи, конкретна персона, яка очолюватиме Збройні сили України, колективний Захід не дуже цікавить — важливішим для них є інше. Це системна робота усього командного складу — перш за все, жорстка вертикаль у ЗСУ та чітке планування і виконання військових операцій.

Тут варто пояснити, про що йдеться. Після звільнення Валерія Залужного, який має величезну особисту популярність серед українських військових, на Заході, можливо, побоювалися — чи не вплине заміна його на Олександра Сирського на єдність Збройних сил України. Бо це, у свою чергу, може стати катастрофою, бо ключовою перевагою України є саме єдність — як суспільства в цілому, так і армії.

Щодо планування та виконання військових операцій — варто згадати, що, за інформацією західних ЗМІ, у попереднього українського головкома Залужного із американськими колегами були різні погляди на контрнаступ 2023 року (американці пропонували зосередитися винятково на одному напрямку, тоді як українське командування вирішило діяти на кількох). Можливо, і про цей нюанс представники Пентагону планують поговорити із представниками ЗСУ та Міноборони України.

Яким боком до Рамштайна Авдіївка

І майже гарантовано, на думку експерта, одним із головних питань лютневого Рамштайна стане тема Авдіївки. Туди, як відомо, перекинули один із найбоєздатніших підрозділів ЗСУ — Третю окрему штурмову бригаду. Тому, імовірно, саме цей крок, точніше, його можлива політична складова, і буде розглядатися на зустрічі українських військових із західними партнерами.

А у всьому іншому цей Рамштайн буде цілком звичним, робочим засіданням. На якому обговорюватимуться ключові питання щодо забезпечення України зброєю та боєприпасами. Перш за все — артилерійськими снарядами. Які, можливо, вироблятимуться не тільки на території країн НАТО, а і в самій Україні.

Крім того, упевнений Дмитро Снєгирьов, йтиметься і про посилення української протиповітряної оборони, і про надання ще більшої кількості далекобійних ракет — ключової зараз зброї зі знищення військово-промислових потужностей російської армії на окупованих територіях.

Одним словом, західні партнери хочуть познайомитися з новим командуванням ЗСУ, побачити, наскільки адекватним і прогнозованим є плани цього командування на найближче майбутнє. І, звісно ж, Захід продовжить постачати Україні необхідну зброю. Тож якихось сенсацій від зустрічі 14 лютого чекати не варто. А от позитивні новини, ймовірно, будуть оголошені після засідання у Брюсселі.