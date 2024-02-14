Розпочалось засідання 19-го Рамштайну — Умєров назвав ключові теми зустрічі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров та голова ГУР Кирило Буданов. Фото: twitter.com/rustem_umerov

У середу, 14 лютого, розпочалося вже 19-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Воно вперше відбувається за участі нового головнокомадувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в соцмережі X.

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"Представив нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського. Для нього це перша зустріч у форматі "Рамштайн" на посаді головнокомандувача ЗСУ. Разом з головнокомандувачем Сирським та начальником ГУР Будановим очікуємо на продуктивну зустріч", — зазначив голова Міноборони.

Про що планують говорити під час зустрічі

Умєров додав, що під час зустрічі українська сторона обговорить з партнерами збільшення оборонного виробництва, БпЛА й технологій. Також вони розглянуть підготовку до довгострокових викликів та вирішення термінових потреб.

Зазначимо, що українські представники беруть участь у засіданні у форматі онлайн. Воно відбувається у Брюсселі під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Скриншот допису з X Рустема Умєрова

Нагадаємо, у матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, про що саме говоритимуть під час лютневого "Рамштайну".

Водночас експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що лютнева зустріч "Рамштайну" відбувається не за традиційною перервою, а раніше через зміну командування ЗСУ.