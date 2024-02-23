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Российский самолет Су-34 после пуска ракет по Украине исчез с радаров, — мониторинговые каналы

23 февраля 2024 23:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Российский самолет Су-34 после пуска ракет по Украине исчез с радаров, — мониторинговые каналы
Российский самолет Су-34. Фото: Минобороны РФ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне совершили очередную атаку по Украине. Во время вечерних обстрелов российский истребитель-бомбардировщик Су-34 скрылся с радаров. Стало известно, что самолет, который выпустил ракеты по Кропивницкому и Кривому Рогу в пятницу, 23 февраля, упал на Херсонщине.

Об этом сообщают мониторинговые телеграммы-каналы.

Российский истребитель упал на Херсонщине

Истребитель Су-34 совершил пуски ракет по Украине вечером в пятницу. Под прицелом россиян в этот раз оказались Кропивницкий и Кривой Рог. Однако сразу после пуска воздушного оружия X-59 самолет скрылся с радаров.

Бомбардировщик перестал фиксироваться на высоте 2 тысяч метров над Геническим районом.

В мониторинговых каналах указывают, что самолет упал в Херсонской области.

Скриншот сообщения мониторингового канала
Скриншот сообщения мониторингового канала
Скриншот сообщения мониторингового канала
Скриншот сообщения мониторингового канала

Пока информация официально не подтверждалась ни со стороны РФ, ни со стороны Воздушных сил Украины.

Новость дополняется...

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