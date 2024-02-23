Российский самолет Су-34 после пуска ракет по Украине исчез с радаров, — мониторинговые каналы
Россияне совершили очередную атаку по Украине. Во время вечерних обстрелов российский истребитель-бомбардировщик Су-34 скрылся с радаров. Стало известно, что самолет, который выпустил ракеты по Кропивницкому и Кривому Рогу в пятницу, 23 февраля, упал на Херсонщине.
Об этом сообщают мониторинговые телеграммы-каналы.
Российский истребитель упал на Херсонщине
Истребитель Су-34 совершил пуски ракет по Украине вечером в пятницу. Под прицелом россиян в этот раз оказались Кропивницкий и Кривой Рог. Однако сразу после пуска воздушного оружия X-59 самолет скрылся с радаров.
Бомбардировщик перестал фиксироваться на высоте 2 тысяч метров над Геническим районом.
В мониторинговых каналах указывают, что самолет упал в Херсонской области.
Пока информация официально не подтверждалась ни со стороны РФ, ни со стороны Воздушных сил Украины.
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