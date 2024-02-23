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Російський літак Су-34 після пуску ракет по Україні зник з радарів, — моніторингові канали

23 лютого 2024 23:07
оновлено: 23:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Російський літак Су-34 після пуску ракет по Україні зник з радарів 23 лютого
Російський літак Су-34. Фото: Міноборони РФ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни здійснили чергову атаку по Україні. Під час вечірніх обстрілів російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зник з радарів. Стало відомо, що ймовірно, літак, який випустив ракети по Кропивницькому та Кривому Рогу в п'ятницю, 23 лютого, впав на Херсонщині.

Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

Російський винищувач впав на Херсонщині

Винищувач Су-34 здійснив пуски ракет по Україні ввечері в п'ятницю. Під прицілом росіян цього разу опинилися Кропивницький та Кривий Ріг. Однак одразу після пуску повітряної зброї X-59 літак зник з радарів.

Бомбардувальник перестав фіксуватися на висоті 2 тисячі метрів над Генічеським районом.

У моніторингових каналах вказують, що літак впав на Херсонщині. 

Скриншот допису моніторингового каналу
Скриншот допису моніторингового каналу
Скриншот допису моніторингового каналу
Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі інформація офіційно не підтверджувалася ні з боку РФ, ні з боку Повітряних сил України.

Нагадаємо, Сили оборони 23 лютого збили російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над акваторією Азовського моря.

Додамо, українські захисники 19 лютого, знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С.

Також 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки, а на наступний день, 18 лютого, під удар потрапив ще один винищувач Су-34. Така ж успішна спецоперація відбулася і 21 лютого.

Також ми писали про те, що за тиждень ЗСУ знищили сім бомбардувальників РФ. Відтепер на тих ділянках фронту, де сталося ураження повітряних суден, ворожа авіація не так часто з'являється. 

війна
літак
росіяни
Україна
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атака

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