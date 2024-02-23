Російський літак Су-34 після пуску ракет по Україні зник з радарів 23 лютого

Російський літак Су-34. Фото: Міноборони РФ

Росіяни здійснили чергову атаку по Україні. Під час вечірніх обстрілів російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зник з радарів. Стало відомо, що ймовірно, літак, який випустив ракети по Кропивницькому та Кривому Рогу в п'ятницю, 23 лютого, впав на Херсонщині.

Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

Російський винищувач впав на Херсонщині

Винищувач Су-34 здійснив пуски ракет по Україні ввечері в п'ятницю. Під прицілом росіян цього разу опинилися Кропивницький та Кривий Ріг. Однак одразу після пуску повітряної зброї X-59 літак зник з радарів.

Бомбардувальник перестав фіксуватися на висоті 2 тисячі метрів над Генічеським районом.

У моніторингових каналах вказують, що літак впав на Херсонщині.

Скриншот допису моніторингового каналу

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі інформація офіційно не підтверджувалася ні з боку РФ, ні з боку Повітряних сил України.

Нагадаємо, Сили оборони 23 лютого збили російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над акваторією Азовського моря.

Додамо, українські захисники 19 лютого, знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С.

Також 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки, а на наступний день, 18 лютого, під удар потрапив ще один винищувач Су-34. Така ж успішна спецоперація відбулася і 21 лютого.

Також ми писали про те, що за тиждень ЗСУ знищили сім бомбардувальників РФ. Відтепер на тих ділянках фронту, де сталося ураження повітряних суден, ворожа авіація не так часто з'являється.