Российские оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области — погибли супруги

Последствия атаки противника в Сумской области. Фото: скриншот с видео

Российские военные в очередной раз обстреляли Сумскую область в ночь на 26 февраля. В результате чего погибли супруги, которые находились дома.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Последствия российской атаки в Сумской области 26 февраля

Известно, что вражеский авиаудар был совершен в 02:15 по Юнаковской общине. Армия РФ применила управляемые авиационные бомбы, в результате чего раздались четыре взрыва.

"Предварительно, в результате авиаудара погибли два человека — находившиеся дома супруги. Разрушен один частный жилой дом, 5 — повреждены", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы.

Напомним, армия РФ вечером 25 февраля атаковала Днепропетровскую область. В результате пострадали четыре человека.

Всего в ночь на 26 февраля украинские защитники уничтожили три вражеских ракеты и девять "шахедов" в небе над Украиной.