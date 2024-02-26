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Нічна атака на Україну — скільки ворожих ракет та "шахедів" було знищено

26 лютого 2024 08:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нічна атака на Україну — скільки ворожих ракет та "шахедів" було знищено
Робота ППО. Ілюстративне фото: novynarnia.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В ніч проти 26 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними БпЛА Shahed. Загалом українські захисники неба знищили три керовані авіаційні ракети Х-59 та дев'ять "шахедів".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Звідки окупанти запустили ракети та дрони

Армія РФ запустила балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму. Також росіяни атакували двома ракетами ЗКР С-300 з Бєлгородської області, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та протирадіолокаційною — Х-31П з тимчасово окупованої Запорізької області. 

робота ппо
Знищення ворожих цілей. Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Крім того, загарбники застосували проти нашої країни ударні безпілотники типу Shahed, які запустили з Курської області.

Скільки ворожих цілей вдалося знищити

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", — додали у повідомленні.

До відбиття повітряної атаки залучили:

  • зенітні ракетні підрозділи,
  • мобільні вогневі групи,
  • засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 25 лютого пролунали вибухи. Силам ППО вдалося знищити три ракети та п'ять безпілотників в регіоні. 

Також ми писали, що 25 лютого міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Миколаєва. Проте під час її візиту за нею стежив російський дрон, тому їй довелося втікати. 

ППО
дрон Шахід-136
ракети
дрони
війна в Україні
Росія

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