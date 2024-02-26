Нічна атака на Україну — скільки ворожих ракет та "шахедів" було знищено

Робота ППО. Ілюстративне фото: novynarnia.com

В ніч проти 26 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними БпЛА Shahed. Загалом українські захисники неба знищили три керовані авіаційні ракети Х-59 та дев'ять "шахедів".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Звідки окупанти запустили ракети та дрони

Армія РФ запустила балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму. Також росіяни атакували двома ракетами ЗКР С-300 з Бєлгородської області, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та протирадіолокаційною — Х-31П з тимчасово окупованої Запорізької області.

Знищення ворожих цілей. Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Крім того, загарбники застосували проти нашої країни ударні безпілотники типу Shahed, які запустили з Курської області.

Скільки ворожих цілей вдалося знищити

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", — додали у повідомленні.

До відбиття повітряної атаки залучили:

зенітні ракетні підрозділи,

мобільні вогневі групи,

засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 25 лютого пролунали вибухи. Силам ППО вдалося знищити три ракети та п'ять безпілотників в регіоні.

Також ми писали, що 25 лютого міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Миколаєва. Проте під час її візиту за нею стежив російський дрон, тому їй довелося втікати.