Нічна атака на Україну — скільки ворожих ракет та "шахедів" було знищено
В ніч проти 26 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними БпЛА Shahed. Загалом українські захисники неба знищили три керовані авіаційні ракети Х-59 та дев'ять "шахедів".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Звідки окупанти запустили ракети та дрони
Армія РФ запустила балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму. Також росіяни атакували двома ракетами ЗКР С-300 з Бєлгородської області, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та протирадіолокаційною — Х-31П з тимчасово окупованої Запорізької області.
Крім того, загарбники застосували проти нашої країни ударні безпілотники типу Shahed, які запустили з Курської області.
Скільки ворожих цілей вдалося знищити
"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", — додали у повідомленні.
До відбиття повітряної атаки залучили:
- зенітні ракетні підрозділи,
- мобільні вогневі групи,
- засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині 25 лютого пролунали вибухи. Силам ППО вдалося знищити три ракети та п'ять безпілотників в регіоні.
Також ми писали, що 25 лютого міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Миколаєва. Проте під час її візиту за нею стежив російський дрон, тому їй довелося втікати.
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