Окупанти поширюють чутки про наступ на Сумську область — у МВА відреагували

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти поширюють чутки про наступ на Сумську область. У міській військовій адміністрації спростували цю інформацію.

Про це заявив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко у Telegram в середу, 14 лютого.

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Дрозденко закликав не вірити фейкам та не піддаватися маніпуляціям.

"Ворог поширює ІПСО щодо наступу на півночі та окупації Сум", — розповів він.

За його словами, реальної загрози немає, а ЗСУ — готові давати відсіч.

Допис Дрозденка. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ встановила ще п'ятьох російських окупантів, які катували мирних жителів під час захоплення Сумської області. Йдеться про солдатів 423-го мотострілецького полку четвертої дивізії першої танкової армії Західного військового округу ЗС РФ.

Також 3 лютого група ворожих диверсантів намагалася прорвати український кордон у Сумській області. Окупанти втратили трьох військових загиблими або пораненими.