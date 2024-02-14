Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Окупанти поширюють чутки про наступ на Сумську область — у МВА відреагували arrow

Окупанти поширюють чутки про наступ на Сумську область — у МВА відреагували

14 лютого 2024 11:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти поширюють чутки про наступ на Сумську область — у МВА відреагували
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти поширюють чутки про наступ на Сумську область. У міській військовій адміністрації спростували цю інформацію.

Про це заявив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко у Telegram в середу, 14 лютого.

Читайте також:

Наступ окупантів на Сумську область

Дрозденко закликав не вірити фейкам та не піддаватися маніпуляціям.

"Ворог поширює ІПСО щодо наступу на півночі та окупації Сум", — розповів він.

За його словами, реальної загрози немає, а ЗСУ — готові давати відсіч.

null
Допис Дрозденка. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ встановила ще п'ятьох російських окупантів, які катували мирних жителів під час захоплення Сумської області. Йдеться про солдатів 423-го мотострілецького полку четвертої дивізії першої танкової армії Західного військового округу ЗС РФ.

Також 3 лютого група ворожих диверсантів намагалася прорвати український кордон у Сумській області. Окупанти втратили трьох військових загиблими або пораненими.

війна
ЗСУ
фейки
Сумська область
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі