Російські окупанти завдали авіаудару по Сумщині — загинуло подружжя
Російські військові вчергове обстріляли Сумську область в ніч проти 26 лютого. Внаслідок чого загинуло подружжя, яке перебувало вдома.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Наслідки російської атаки в Сумській області 26 лютого
Відомо, що ворожий авіаудар було здійснено о 02:15 по Юнаківській громаді. Армія РФ застосувала керовані авіаційни бомби, внаслідок чого пролунало чотири вибухи.
"Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 — пошкоджено", — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працюють всі необхідні служби.
Нагадаємо, армія РФ ввечері 25 лютого атакувала Дніпропетровську область. Внаслідок цього постраждало чотири людини.
Загалом в ніч проти 26 лютого українські захисники знищили три ворожі ракети та дев'ять "шахедів" в небі над Україною.
Читайте Новини.LIVE!