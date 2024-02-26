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Російські окупанти завдали авіаудару по Сумщині — загинуло подружжя

26 лютого 2024 09:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російські окупанти завдали авіаудару по Сумщині — загинуло подружжя
Наслідки ворожої атаки в Сумській області. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські військові вчергове обстріляли Сумську область в ніч проти 26 лютого. Внаслідок чого загинуло подружжя, яке перебувало вдома. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Наслідки російської атаки в Сумській області 26 лютого

Відомо, що ворожий авіаудар було здійснено о 02:15 по Юнаківській громаді. Армія РФ застосувала керовані авіаційни бомби, внаслідок чого пролунало чотири вибухи. 

"Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 — пошкоджено", — йдеться у повідомленні. 

Наразі на місці події працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, армія РФ ввечері 25 лютого атакувала Дніпропетровську область. Внаслідок цього постраждало чотири людини. 

Загалом в ніч проти 26 лютого українські захисники знищили три ворожі ракети та дев'ять "шахедів" в небі над Україною. 

Сумська область
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окупанти
війна в Україні
атака

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