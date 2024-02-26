Нічні вибухи на Дніпропетровщині — зруйновано будинки та поранено мешканців
Російські війська вкотре атакували Дніпропетровщину в неділю ввечері, 25 лютого. Під прицілом окупантів опинилося місто Дніпро та Нікопольський район. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали четверо місцевих жителів, а також є значні руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram в понеділок, 26 лютого.
Вечірня атака по Дніпропетровщині 25 лютого
Росіяни завдали удару по Дніпру ввечері 25 лютого. В місті пошкоджено 10 приватних будинків, три легкових авто і вантажне авто.
"Також у місті пошкоджені виробничі будівлі на підприємстві та вибито вікна у трьох багатоповерхівках", — йдеться в повідомленні.
В результаті атаки по обласному центру травмовано чотири людини. Поранення дістали двоє чоловіків віком 41 та 49 років, а також двоє жінок 20 та 60 років. Постраждалі отримали всю необхідну медичну допомогу.
Під ворожим вогнем опинилася ще й Нікопольщина. Загарбники обстріляли райцентр, Покровську та Мирівську громади.
"У Нікополі загорілися 4 вантажних автомобілі. Знищено 2 з них, пошкоджено 6 авто, зачепило стіни та вікна у виробничих приміщеннях підприємства", — додав Лукашук.
Як зазначає очільник Дніпропетровської облради, в інших громадах області ніч була спокійною.
Нагадаємо, у Дніпрі ввечері, 25 лютого, близько 21:30 пролунали перші потужні вибухи. Російські загарбники запустили ракети. Вони летіли у напрямку Дніпра та Павлограда. Внаслідок російської атаки сили ППО знищили три ракети та п'ять безпілотників.
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