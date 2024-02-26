Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Нічні вибухи на Дніпропетровщині — зруйновано будинки та поранено мешканців arrow

Нічні вибухи на Дніпропетровщині — зруйновано будинки та поранено мешканців

26 лютого 2024 08:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нічні вибухи на Дніпропетровщині — зруйновано будинки та поранено мешканців
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram / Микола Лукашук
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська вкотре атакували Дніпропетровщину в неділю ввечері, 25 лютого. Під прицілом окупантів опинилося місто Дніпро та Нікопольський район. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали четверо місцевих жителів, а також є значні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram в понеділок, 26 лютого.

Вечірня атака по Дніпропетровщині 25 лютого

Росіяни завдали удару по Дніпру ввечері 25 лютого. В місті пошкоджено 10 приватних будинків, три легкових авто і вантажне авто.

"Також у місті пошкоджені виробничі будівлі на підприємстві та вибито вікна у трьох багатоповерхівках", — йдеться в повідомленні.

В результаті атаки по обласному центру травмовано чотири людини. Поранення дістали двоє чоловіків віком 41 та 49 років, а також двоє жінок 20 та 60 років. Постраждалі отримали всю необхідну медичну допомогу.

Руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: Telegram / Микола Лукашук
Знищені авто в результаті атаки
Знищені в результаті атаки авто. Фото: Telegram / Микола Лукашук

Під ворожим вогнем опинилася ще й Нікопольщина. Загарбники обстріляли райцентр, Покровську та Мирівську громади.

"У Нікополі загорілися 4 вантажних автомобілі. Знищено 2 з них, пошкоджено 6 авто, зачепило стіни та вікна у виробничих приміщеннях підприємства", — додав Лукашук. 

Як зазначає очільник Дніпропетровської облради, в інших громадах області ніч була спокійною.

Палають вантажівки
Палають вантажівки. Фото: Telegram / Микола Лукашук
Скриншот допису Лукашука
Скриншот допису Лукашука

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері, 25 лютого, близько 21:30 пролунали перші потужні вибухи. Російські загарбники запустили ракети. Вони летіли у напрямку Дніпра та Павлограда. Внаслідок російської атаки сили ППО знищили три ракети та п'ять безпілотників.

війна
вибух
Дніпро
Україна
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
критична інфраструктура
атака
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі