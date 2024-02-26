Нічні вибухи на Дніпропетровщині — зруйновано будинки та поранено мешканців

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram / Микола Лукашук

Російські війська вкотре атакували Дніпропетровщину в неділю ввечері, 25 лютого. Під прицілом окупантів опинилося місто Дніпро та Нікопольський район. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали четверо місцевих жителів, а також є значні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram в понеділок, 26 лютого.

Вечірня атака по Дніпропетровщині 25 лютого

Росіяни завдали удару по Дніпру ввечері 25 лютого. В місті пошкоджено 10 приватних будинків, три легкових авто і вантажне авто.

"Також у місті пошкоджені виробничі будівлі на підприємстві та вибито вікна у трьох багатоповерхівках", — йдеться в повідомленні.

В результаті атаки по обласному центру травмовано чотири людини. Поранення дістали двоє чоловіків віком 41 та 49 років, а також двоє жінок 20 та 60 років. Постраждалі отримали всю необхідну медичну допомогу.

Руйнування в будинку. Фото: Telegram / Микола Лукашук

Знищені в результаті атаки авто. Фото: Telegram / Микола Лукашук

Під ворожим вогнем опинилася ще й Нікопольщина. Загарбники обстріляли райцентр, Покровську та Мирівську громади.

"У Нікополі загорілися 4 вантажних автомобілі. Знищено 2 з них, пошкоджено 6 авто, зачепило стіни та вікна у виробничих приміщеннях підприємства", — додав Лукашук.

Як зазначає очільник Дніпропетровської облради, в інших громадах області ніч була спокійною.

Палають вантажівки. Фото: Telegram / Микола Лукашук

Скриншот допису Лукашука

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері, 25 лютого, близько 21:30 пролунали перші потужні вибухи. Російські загарбники запустили ракети. Вони летіли у напрямку Дніпра та Павлограда. Внаслідок російської атаки сили ППО знищили три ракети та п'ять безпілотників.