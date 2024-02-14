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Россияне нанесли удар по Никополю, есть пострадавший

14 февраля 2024 14:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне нанесли удар по Никополю, есть пострадавший
Разрушения в доме в Никополе. Фото: телеграм-канал Сергея Лисака
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска в среду, 14 февраля, совершили очередную атаку на Днепропетровщину. Под прицелом оказался город Никополь. В результате обстрела местный житель получил осколочное ранение.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Обстрел Никополя 14 февраля

Враг 14 февраля нанес удар по гражданской инфраструктуре Никополя. В результате атаки есть разрушения в жилом доме. Также из-за российских обстрелов пострадал 34-летний житель города.

"Он получил осколочное ранение. Спасатели срочно доставили его в больницу", — говорится в сообщении.

В ГСЧС показали кадры после удара оккупантов, в частности, как спасатели оказали первую помощь раненому, а впоследствии доставили его в больницу.

Также накануне, 13 февраля, захватчики атаковали Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе. От российских ударов пострадал Никополь, где погиб один человек.

До этого, 12 февраля, армия РФ в течение дня 18 раз запускала дроны-камикадзе и произвела три артиллерийских обстрела Никополя. В результате удара осколочные ранения получила 73-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

война
россияне
Украина
Днепропетровская область
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Никополь
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