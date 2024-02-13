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Лисак розповів, куди влучили окупанти під час обстрілу Дніпра

13 лютого 2024 08:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лисак розповів, куди влучили окупанти під час обстрілу Дніпра
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Другу ніч поспіль російські окупанти атакують безпілотниками Дніпропетровську область. Під ворожим ударом у вівторок, 13 лютого, опинилися енергетичний та інфраструктурний об'єкти.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

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Обстріл Дніпропетровської області

За словами Лисака, українським військовим вдалося знищити десять "шахедів" у Дніпровському районі, однак сталося й декілька влучань у Дніпрі.

Окупанти атакували енергетичний об'єкт. Внаслідок цього сталася пожежа, яку загасили рятувальники. До того ж противник вдарив по інфраструктурному об'єкту. Вогонь оперативно ліквідували.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Дякую тим, хто 24/7 ліквідує наслідки російського терору. Серед них й герої-енергетики. Вони вже повернули світло мешканцям Павлоградського району після вчорашніх атак. Зараз же працюють в обласному центрі. Там теж заживили майже всі домівки", — розповів Лисак.

Загарбники обстрілювали також Нікопольщину. З артилерії ворог бив по райцентру, Марганці та Мирівській громаді. 

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок атаки РФ пошкоджені три приватні будинки. За словами Лисака, одна господарська споруда зруйнована та ще одна — понівечена. Він розповів, що побиті півсотні сонячних панелей.

"Всюди — без загиблих і постраждалих", — додав Лисак.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора у Дніпропетровській ОВА розповіли про важкі наслідки ворожих обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області. Армія Росії протягом дня 18 разів запускала по ньому дрони-камікадзе та провела три артилерійські обстріли. 

Також захисники українського неба чергову добу провели в бойовій роботі. Воїни відбивали запущені російськими окупантами 23 дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. У ніч із 12 на 13 лютого вони збили 16 таких цілей.

війна
безпілотники
Україна
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Нікополь

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