Росіяни завдали удару по Нікополю, є постраждалий

Руйнування в будинку в Нікополі. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Російські війська в середу, 14 лютого, здійснили чергову атаку на Дніпропетровщину. Під прицілом опинилося місто Нікополь. Внаслідок обстрілу місцевий житель отримав осколкове поранення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Обстріл Нікополя 14 лютого

Ворог 14 лютого завдав удару по цивільній інфраструктурі Нікополя. В результаті атаки понівечено житловий будинок. Також через російський обстріл постраждав 34-річний житель міста.

"Він отримав осколкове поранення. Рятувальники терміново доправили його до лікарні", — йдеться в повідомленні.

У ДСНС показали кадри після удару окупантів, зокрема, як рятувальники надали першу допомогу пораненому, а згодом доставили його до лікарні.

Також напередодні, 13 лютого, загарбники атакували Дніпропетровську область артилерією та дронами-камікадзе. Від російських ударів постраждав Нікополь, де загинула одна людина.

До цього, 12 лютого, армія РФ протягом дня 18 разів запускала дрони-камікадзе та провела три артилерійські обстріли Нікополя. Внаслідок удару уламкових поранень зазнала 73-річна жінка, яку ушпиталили в стані середньої тяжкості.