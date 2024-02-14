Росіяни завдали удару по Нікополю, є постраждалий
Російські війська в середу, 14 лютого, здійснили чергову атаку на Дніпропетровщину. Під прицілом опинилося місто Нікополь. Внаслідок обстрілу місцевий житель отримав осколкове поранення.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Обстріл Нікополя 14 лютого
Ворог 14 лютого завдав удару по цивільній інфраструктурі Нікополя. В результаті атаки понівечено житловий будинок. Також через російський обстріл постраждав 34-річний житель міста.
"Він отримав осколкове поранення. Рятувальники терміново доправили його до лікарні", — йдеться в повідомленні.
У ДСНС показали кадри після удару окупантів, зокрема, як рятувальники надали першу допомогу пораненому, а згодом доставили його до лікарні.
Також напередодні, 13 лютого, загарбники атакували Дніпропетровську область артилерією та дронами-камікадзе. Від російських ударів постраждав Нікополь, де загинула одна людина.
До цього, 12 лютого, армія РФ протягом дня 18 разів запускала дрони-камікадзе та провела три артилерійські обстріли Нікополя. Внаслідок удару уламкових поранень зазнала 73-річна жінка, яку ушпиталили в стані середньої тяжкості.
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