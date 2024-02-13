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На Дніпропетровщині лунали вибухи — загинула одна людина, є поранені

13 лютого 2024 20:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Дніпропетровщині лунали вибухи — загинула одна людина, є поранені
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область артилерією та дронами-камікадзе протягом всього вівторка, 13 лютого. Від ударів ворога знову постраждав Нікопольский район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Цілий день — артобстріли і атаки дронами-камікадзе. Знову потерпала Нікопольщина", — йдеться у повідомленні. 

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Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

За його словами, також гучно було у районному центрі, Мирівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах — туди РФ запустила майже 40 снарядів. Водночас ворог сім разів застосував дрони.

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Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Внаслідок обстрілів загинула одна людина та ще двоє постраждали. 

Водночас зафіксовано влучання на територію промислового підприємства, пошкоджений навчальний заклад, двоповерхівка, 13 приватних будинків, авто та лінії електропередач.

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Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак
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Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак
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Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак
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Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Також понівечені близько десятка господарських споруд, один гараж, ще два — знищені. 

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, що увечері 12 лютого російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі у Дніпрі.

Внаслідок нічного обстрілу міста проводили евакуацію однієї з лікарень. До того ж у Дніпрі зачиняють школи.

Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Нікополь
дрони
війна в Україні

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