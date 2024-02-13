На Дніпропетровщині лунали вибухи — загинула одна людина, є поранені

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область артилерією та дронами-камікадзе протягом всього вівторка, 13 лютого. Від ударів ворога знову постраждав Нікопольский район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Цілий день — артобстріли і атаки дронами-камікадзе. Знову потерпала Нікопольщина", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

За його словами, також гучно було у районному центрі, Мирівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах — туди РФ запустила майже 40 снарядів. Водночас ворог сім разів застосував дрони.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Внаслідок обстрілів загинула одна людина та ще двоє постраждали.

Водночас зафіксовано влучання на територію промислового підприємства, пошкоджений навчальний заклад, двоповерхівка, 13 приватних будинків, авто та лінії електропередач.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Також понівечені близько десятка господарських споруд, один гараж, ще два — знищені.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, що увечері 12 лютого російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі у Дніпрі.

Внаслідок нічного обстрілу міста проводили евакуацію однієї з лікарень. До того ж у Дніпрі зачиняють школи.