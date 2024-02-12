Россияне ударили ракетами по Селидово — пострадала женщина и двое детей

Последствия обстрела Селидово. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Российские войска обстреляли Селидово Донецкой области в ночь на 12 февраля. В результате атаки ранения получили пожилая женщина и дети.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в своем Telegram-канале.

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Приблизительно в 00:30 12 февраля российские военные осуществили ракетный удар по жилому району города Селидовое, используя три ракеты С-300. В результате атаки были ранены 63-летняя женщина и ее двое внуков, возрастом 10 и 17 лет.

"Все пострадавшие с минно-взрывными травмами и ушибами были госпитализированы для оказания квалифицированной медицинской помощи", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Последствия обстрела Селидово. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Также зафиксированы повреждения минимум 15 частных домовладений в частном секторе и разрушение линий электропередачи из-за взрывов.

При процессуальном руководством прокуратуры Донецкой области было инициировано досудебное следствие в рамках уголовного дела, связанного с нарушением законов и обычаев войны, согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Последствия обстрела Селидово. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия обстрела Селидово. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 12 февраля Днепропетровская область подверглась атаке со стороны России. Обстрелы привели к тому, что население Павлоградского района оказалось без электроснабжения.

Ранее в Херсоне раздались мощные взрывы. Россия атаковала город с временно оккупированного левого берега. Кроме того, взрывы звучали в Одессе и Николаеве.