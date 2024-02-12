Росіяни вдарили ракетами по Селидовому — постраждала жінка та двоє дітей

Наслідки обстрілу Селидового. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Російські війська обстріляли Селидове Донецької області у ніч проти 12 лютого. Внаслідок атаки поранення отримали літня жінка та діти.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у своєму Telegram-каналі.

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Близько 00:30 12 лютого російські військові здійснили ракетний удар по житловому району міста Селидове, використовуючи три ракети С-300. В результаті атаки було поранено 63-річну жінку та її двох онуків, віком 10 і 17 років.

"Всі постраждалі з мінно-вибуховими травмами та забоями були госпіталізовані для надання кваліфікованої медичної допомоги", — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Наслідки обстрілу Селідова. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Також зафіксовано пошкодження щонайменше 15 приватних домоволодінь у приватному секторі та руйнування ліній електропередачі через вибухи.

За процесуального керівництва прокуратури Донецької області було ініційовано досудове слідство в рамках кримінальної справи, пов'язаної з порушенням законів та звичаїв війни, згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Наслідки обстрілу Селідова. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки обстрілу Селідова. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скріншот

Нагадаємо, 12 лютого Дніпропетровська область зазнала атаки з боку Росії. Обстріли призвели до того, що населення Павлоградського району без електропостачання.

Раніше у Херсоні пролунали потужні вибухи. Росія атакувала місто з тимчасово окупованого лівого берега. Крім того, вибухи лунали в Одесі та Миколаєві.