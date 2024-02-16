Россияне активно используют Starlink — чем это грозит Украине

Россиянин распаковывает Starlink. Фото: росСМИ

Россия использует тысячи терминалов Starlink Илона Маска. Они были приобретены у частных российских фирм, которые покупали его у посредников через соседние с Российской Федерацией страны.

Об этом изданию The Wall Street Journal сообщил руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Россия активно использует Starlink

Россияне давно используют системы Starlink для связи. Терминалы были приобретены через частные российские фирмы, которые покупали его у посредников через соседние с РФ страны.

"Использование Starlink обеспечивает большую конфиденциальность связи, это означает, что украинцам будет труднее сломать переговоры россиян", — говорится в материалах издания.

Это может стать и плохой новостью для компании SpaceX Илона Маска, ранее заявлявшей, что не ведет никаких дел с Россией или в ее пределах.

Ранее мы сообщали, что в стране-агрессоре России частные продавцы торгуют терминалами Starlink. Они работают только у границ, личные кабинеты к сети подключают через Польшу.

Американское издание Defense One сообщило, что российские оккупанты используют спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил эту информацию.