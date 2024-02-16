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Росіяни активно використовують Starlink — чим це загрожує Україні

16 лютого 2024 22:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни активно використовують Starlink — чим це загрожує Україні
Росіянин розпаковує Starlink. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росія використовує тисячі терміналів Starlink Ілона Маска. Вони були придбані в приватних російських фірм, які купували їх у посередників через сусідні з Російською Федерацією країни. 

Про це виданню The Wall Street Journal повідомив керівник військової розвідки України Кирило Буданов.

Росія активно використовує Starlink

Росіяни давно використовують системи Starlink для зв’язку. Термінали були придбані через приватны російськы фірми, які купували їх у посередників через сусідні з РФ країни. 

"Використання Starlink забезпечує більшу приватність зв’язку, це означає, що українцям буде важче зламати перемовини росіян", — говориться у матеріалі видання. 

Це може стати й поганою новиною для компанії SpaceX Ілона Маска, яка раніше заявляла, що не веде жодних справ з Росією чи у її межах.

Раніше ми повідомляли, що у країні-агресорці Росії приватні продавці торгують терміналами Starlink. Вони працюють лише біля кордонів, особисті кабінети до мережі підключають через Польщу.

Американське видання Defense One повідомило, що російські окупанти використовують супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив цю інформацію.

війна
Ілон Маск
Україна
Кирило Буданов
Starlink

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