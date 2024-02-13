Starlink в РФ - росіяни підключають Starlink через Європу, — ЗМІ

Термінал Starlink. Фото: Міністерство цифрової трансформації

У країні-агресорці Росії приватні продавці торгують терміналами Starlink. Вони працюють лише біля кордонів, особисті кабінети до мережі підключають через Польщу.

Про це у вівторок, 13 лютого, повідомля Newsweek.

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В мережі з'явилися оголошення про продаж у РФ терміналів. Абонентська плата становить від $100 на місяць. Як зазначено в оголошенні, термінал матиме уже створений домашній кабінет та працюватиме в Росії.

Разом з тим, Starlink працюють в Росії лише поряд із кордоном України. Менеджери не приховують, що у глибині Росії їх використовувати неможливо.

Зокрема, двоє продавців уточнили, що особистий кабінет пристрою підключається до мережі через Польщу, а третій зазначив, що "через європейську країну".

Російські продавці обіцяють, що їхні термінали також безперебійно працюватимуть на окупованих територіях України, включаючи Крим, та в європейському ексклаві РФ Калінінграді й на Камчатці поблизу Японії.

В наявності — "версії V1, V2 RV і SL Global" вартістю від 1730 до 2165 євро, залежно від майданчика.

До слова, в Європі термінали Starlink коштують від 450 до 2843 євро, а абонентська плата стартує від 50 євро на місяць.

Як відомо, першими про використання Starlink на лінії фронту з боку Росії заявили українські волонтери. За їхніми словами, постачання терміналів до РФ йдуть через ОАЕ.

Пізніше на офіційному сайті Starlink з'явилася інформація, що мережа супутникового інтернету доступна в тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

У ГУР МО підтвердили, що окупанти також використовують ці термінали шляхом контрабанди. А от у SpaceX на це відповіли, що не співпрацюють з РФ та не передають їй обладнання ні прямо, ні через посередників.

Нагадаємо, американське видання Defense One повідомило, що російські окупанти використовують супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив цю інформацію.

Також ми писали, що американський бізнесмен Ілон Маск прокоментував інформацію про те, що його компанія SpaceX продає термінали супутникового зв'язку Starlink російським загарбникам. За його словами, це "категорично неправда".