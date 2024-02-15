Утренняя атака РФ на Украину — на Хмельнитчине есть разрушение гражданских объектов
Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область в четверг, 15 февраля. Под ударом оказались гражданские объекты.
Об этом сообщила Хмельницкая ОВА.
Обстрел Хмельницкой области
"Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала", — говорится в сообщении.
Людей призвали сохранять информационную тишину, пока работают соответствующие службы.
Напомним, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.
Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.
Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!