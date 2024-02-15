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Утренняя атака РФ на Украину — на Хмельнитчине есть разрушение гражданских объектов

15 февраля 2024 09:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Утренняя атака РФ на Украину — на Хмельнитчине есть разрушение гражданских объектов
Спасатель ликвидирует пожар в Хмельницкой области. Архивное фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область в четверг, 15 февраля. Под ударом оказались гражданские объекты.

Об этом сообщила Хмельницкая ОВА.

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"Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала", — говорится в сообщении.

Людей призвали сохранять информационную тишину, пока работают соответствующие службы.

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Пост Хмельницкой ОВА. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.

война
Украина
обстрелы
Хмельницкая область
оккупанты
ракеты

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