Утренняя атака РФ на Украину — на Хмельнитчине есть разрушение гражданских объектов

Спасатель ликвидирует пожар в Хмельницкой области. Архивное фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область в четверг, 15 февраля. Под ударом оказались гражданские объекты.

Об этом сообщила Хмельницкая ОВА.

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Обстрел Хмельницкой области

"Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала", — говорится в сообщении.

Людей призвали сохранять информационную тишину, пока работают соответствующие службы.

Пост Хмельницкой ОВА. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.