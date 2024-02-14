Противодействие вражеским дронам и совещание "Рамштайн" — вечернее обращение Зеленского

Обращение Владимира Зеленского. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Главного управления разведки с успешным затоплением российского боевого корабля "Цезарь Куников" и удачной работой по очищению Черного моря от вражеских кораблей. Кроме того, он сообщил о результатах встречи в формате "Рамштайн".

Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского в среду, 14 февраля.

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"Благодарю Вооруженные силы Украины, спасибо воинам ГУР — группе 13 9-го департамента! Сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям. Это важно", — отметил президент.

Глава государства отметил, что Украина шаг за шагом очистит Черное море от российских кораблей.

Также Зеленский сообщил о совещании по возможностям Украины противостоять российским дронам. Он отметил, что идет работа над комплексами РЭБ и ЗРК. Уже половина из них украинского производства.

Глава государства также рассказал о результатах встречи в формате "Рамштайн", на которой говорилось о поставках вооружений и наращивании совместных производств.

В заключение он прокомментировал российский обстрел Селидового Донецкой области, во время которого пострадали частные жилые дома и больница.

"Слава всем, кто сражается ради нашего государства и людей! Слава всем, кто работает ради Украины! Слава Украине!" — завершил обращение президент.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский в среду, 14 февраля, провел совещание с министрами правительства, военными, а также представителями оборонно-промышленного комплекса. Участники встречи обсудили возможности предоставления украинским воинам более нового и современного оружия, чтобы противодействовать разведывательным дронам россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на фронте в Авдеевке, Купянске и Лимане остается очень сложной. Он подчеркнул, что все главы украинской обороны находятся на местах и контролируют ситуацию.