Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Противодействие вражеским дронам и совещание "Рамштайн" — вечернее обращение Зеленского arrow

Противодействие вражеским дронам и совещание "Рамштайн" — вечернее обращение Зеленского

14 февраля 2024 21:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Противодействие вражеским дронам и совещание "Рамштайн" — вечернее обращение Зеленского
Обращение Владимира Зеленского. Фото иллюстративное: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Главного управления разведки с успешным затоплением российского боевого корабля "Цезарь Куников" и удачной работой по очищению Черного моря от вражеских кораблей. Кроме того, он сообщил о результатах встречи в формате "Рамштайн".

Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского в среду, 14 февраля.

Читайте также:

Вечернее обращение Зеленского

"Благодарю Вооруженные силы Украины, спасибо воинам ГУР — группе 13 9-го департамента! Сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям. Это важно", — отметил президент.

Глава государства отметил, что Украина шаг за шагом очистит Черное море от российских кораблей.

Также Зеленский сообщил о совещании по возможностям Украины противостоять российским дронам. Он отметил, что идет работа над комплексами РЭБ и ЗРК. Уже половина из них украинского производства.

Глава государства также рассказал о результатах встречи в формате "Рамштайн", на которой говорилось о поставках вооружений и наращивании совместных производств.

В заключение он прокомментировал российский обстрел Селидового Донецкой области, во время которого пострадали частные жилые дома и больница.

"Слава всем, кто сражается ради нашего государства и людей! Слава всем, кто работает ради Украины! Слава Украине!" — завершил обращение президент.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский в среду, 14 февраля, провел совещание с министрами правительства, военными, а также представителями оборонно-промышленного комплекса. Участники встречи обсудили возможности предоставления украинским воинам более нового и современного оружия, чтобы противодействовать разведывательным дронам россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на фронте в Авдеевке, Купянске и Лимане остается очень сложной. Он подчеркнул, что все главы украинской обороны находятся на местах и контролируют ситуацию.

Владимир Зеленский
война
Украина
Рамштайн
обращение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме