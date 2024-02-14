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Протидія ворожим дронам та нарада "Рамштайн", — вечірнє звернення Зеленського

14 лютого 2024 21:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Протидія ворожим дронам та нарада "Рамштайн", — вечірнє звернення Зеленського
Звернення Володимира Зеленського. Фото ілюстративне: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський поздоровив воїнів Головного управління розвідки з успішним затопленням російського бойового корабля "Цезарь Куніков" та вдалою роботою з очищення Чорного моря від ворожих кораблів. Окрім того, він повідомив про результати зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського у середу, 14 лютого. 

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Вечірнє звернення Зеленського

"Дякую Збройним силам України, дякую воїнам ГУР — групі 13 9-го департаменту! Сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі та ще мотивації нашим людям. Це важливо", — зазначив президент.

Глава держави зазначив, що Україна крок за кроком очистить Чорне море від російських кораблів.

Також Зеленський повідомив про нараду щодо можливостей України протистояти російським дронам. Він зазначив, що триває робота над комплексами РЕБ та ЗРК. Уже половина з них українського виробництва.

Глава держави також розповів про результати зустрічі у форматі "Рамштайн", на якій ішлося про постачання озброєнь та нарощування спільних виробництв.

Насамкінець він прокоментував російський обстріл Селидового Донецької області, під час якого постраждали приватні житлові будинки та лікарня.

"Слава всім, хто бʼється заради нашої держави та людей! Слава всім, хто працює заради України!
Слава Україні!" — завершив звернення президент.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський у середу, 14 лютого, провів нараду з міністрами уряду, військовими, а також представниками оборонно-промислового комплексу. Учасники зустрічі обговорили можливості надання українським воїнам більш нової та сучасної зброї, щоб протидіяти розвідувальним дронам росіян.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ситуація на фронті в Авдіївці, Купʼянську та Лимані лишається вкрай складною. Він наголосив, що всі очільники української оборони перебувають на місцях і контролюють ситуацію.

Володимир Зеленський
війна
Україна
Рамштайн
звернення

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