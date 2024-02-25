Президент Украины рассказал о своих разочарованиях на нынешнем этапе войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих разочарованиях на нынешнем этапе войны против российских оккупантов. В частности, речь идет о жертвах в результате боевых действий.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Разочарование Зеленского

Глава государства говорит, что одно из разочарований связано с задержкой вооружения от партнеров.

"Потеря времени, потеря людей — это наибольшее разочарование. Жертвы разные... военные, дети. Чем дольше длится война, тем больше страны колеблются...", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский ответил, кто будет отвечать за линии обороны на фронте. По его словам, речь идет о главнокомандующем Вооруженными силами Украины Александре Сырском и министре обороны Рустеме Умерове.

Украинский лидер рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины осенью 2023 года. По его словам, планы страны были на столе Кремля еще до начала.

Зеленский также подчеркнул, что сейчас Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией. Это возможно только при условии, когда страна-агрессор признает свое поражение.