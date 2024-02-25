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Президент України розповів про свої розчарування на нинішньому етапі війни

25 лютого 2024 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президент України розповів про свої розчарування на нинішньому етапі війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої розчарування на нинішньому етапі війни проти російських окупантів. Зокрема, йдеться про жертв внаслідок бойових дій.

Про це український лідер сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Розчарування Зеленського

Глава держави каже, що одне з розчарувань пов'язане із затримкою озброєнні від партнерів. 

"Втрата часу, втрата людей — це найбільше розчарування. Жертви різні... військові, діти. Чим довше триває війна, тим більше країни вагаються...", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відповів, хто відповідатиме за лінії оборони на фронті. За його словами, йдеться про головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

Український лідер розповів про контрнаступ Збройних сил України восени 2023 року. За його словами, плани країни були на столі Кремля ще до його початку.

Зеленський також наголосив, що наразі Україна не збирається сідати за стіл переговорів з Росією. Це можливо лише за тієї умови, коли країна-агресорка визнає свою поразку. 

Володимир Зеленський
війна
росіяни
Україна
окупанти
президент

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